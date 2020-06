Riparte la Liga - Terra di mezzo: Levante, finale di stagione lontano da casa

vedi letture

Un campionato tranquillo, quello del Levante in questa stagione con la squadra sempre distante dalle zone pericolose della classifica. Il terzultimo posto dista 8 punti, difficile immaginare un tracollo clamoroso. Prima dello stop una sequenza di 6 sconfitte nelle ultime 9 partite ha ridimensionato la squadra di Paco Lopez che al ritorno del campionato giocherà la partita più importante: il derby contro il Valencia. Le sei restanti partite casalinghe verranno giocate a 150 km di distanza, precisamente ad Alicante. Questo perché il "Ciutat de Valencia" è in ristrutturazione con i lavori partiti lo scorso 2 giugno. Poco male, vedendo come le porte chiuse abbiano di fatto annullato il fattore campo (notare i risultati in Bundesliga). Classico 4-4-2 applicato dal tecnico con Roger Martì finalizzatore e fin qui autore di 11 reti. La stella resta il capitano José Luis Morales che a 32 anni è ancora il giocatore di maggior spessore tecnico.