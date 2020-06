Riparte la Liga - Terra di mezzo: Osasuna, neopromossa sorprendente. Avila talento sfortunato

Doveva essere una vittima designata in questo campionato, invece l'Osasuna è riuscito fin qui a fare un ottimo campionato considerando le sue potenzialità. 11° posto, zona retrocessione lontana 9 punti e un buon calcio proposto, fatto di pressing e scambi veloci. Un mercato condotto con intelligenza, che ha portato a Pamplona un giocatore divenuto ben presto beniamino del pubblico come l'argentino Chimy Avila. Arrivato per poco più di 2 milioni dal San Lorenzo, è stato protagonista di un'ottima stagione d'esordio, segnando a cavallo tra novembre e inizio gennaio 7 reti in 7 partite. Magia spezzata da un grave infortunio a febbraio: la rottura del legamento crociato. Su di lui c'era il Barcellona, alla ricerca di una punta a mercato concluso. A nemmeno 100 giorni dall'operazione, Avila è il primo giocatore a tornare ad allenarsi. Brucia le tappe, ma il ritorno in campo prima della fine del torneo è ritenuto "quasi impossibile". Sarà difficile inoltre trattenerlo, 25 milioni di clausola rescissione fanno gola, anche se un dubbio rimane: tornerà quello di prima?