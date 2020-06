Riparte la Liga - Terra di mezzo: Villarreal giostra del gol. L'incredibile rinascita di Cazorla

All'Estadio de la Ceramica non si sono certamente annoiati quest'anno. Stagione altalenante, con l'Europa League prima alla portata e ora più difficile da agguantare, dopo le tre sconfitte consecutive prima dello stop. La fortuna del submarino amarillo in questa situazione particolare è che con ogni probabilità la finale di Copa del Rey non verrà disputata in tempo per garantire un posto in Europa, dando la possibilità alla settima classificata di qualificarsi. Il Valencia dista quattro punti, l'ideale per rifarsi dall'eliminazione in Europa League proprio per mano dei vicini di casa. Squadra, quella di Javi Calleja, fin qui pazza e che fosse una stagione da cuori forti lo si è capito dopo il 4-4 all'esordio contro il Granada. Sono arrivate buone prestazioni, come il 2-2 col Real Madrid, il 5-1 al Betis, il 4-1 all'Alavés, alternati a veri e propri letarghi: a novembre appena un punto conquistato e il pessimo periodo prima dello stop, culminato col ko interno contro il Leganés. Tra le note particolarmente positive della stagione, l'interessante nigeriano Chukweze e soprattutto Santi Cazorla. I gravi problemi fisici sembravano porre fine alla sua carriera, nel migliore dei casi. Il ritorno al Villarreal ha sancito la sua rinascita: 8 reti e 6 assist. A 35 anni. Semplicemente strepitoso.