Riparte la MLS: si rivede Pepito Rossi, 11 minuti per l'attaccante. Beckham cade a LA

Riparte la MLS con due nuove squadre al via: l'Inter di Miami e Nashville. Entrambe perdenti all'esordio. La franchigia di Beckham cade a Los Angels per gol di Carlos Vela. Nashville viene punita dall'Atlanta di Frank de Boer. Undici minuti per Pepito Rossi, che è tornato al calcio giocato grazie al Real Salt Lake. L'italiano è partito in panchina nella sfida contro Orlando, subentrando poi a Portillo. Di seguito i risultati:

DC United-Colorado Rapids 2-2

Montreal Impact-New England 2-1

Houston Dynamo-LA Galaxy 1-1

SJ Earthquakes-Toronto 2-2

Dallas-Philadelphia 2-0

Orlando City-Real Salt Lake 0-0

Nashville SC-Atlanta United 1-2

Vancouver Whitecaps-Sporting Kansas City 1-3

New York City-Cincinnati 3-2

Seattle Sounders-Chicago Fire 2-1

Los Angeles-Inter Miami 1-0

Portland Timbers-Minnesota United 1-3