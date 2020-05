Ripartenza Liga spagnola, AS: le squadre avranno charter speciali, gare ogni 72 ore

As, quotidiano spagnolo, spiega che Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, si è riunito con i rappresentanti di Primera e Segunda oggi per valutare le tappe per la ripartenza del calcio. Le squadre, spiega il giornale, viaggeranno nel giorno della partita e sarà a carico della Liga il costo dei charter. Si giocherà ogni 72 ore e ci saranno voli speciali per tutte le squadre. L'obiettivo è limitare i rischi e dunque i tragitti in zone pubbliche.