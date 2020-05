Ripresa Bundesliga, ministro Sport: "Piano fattibile, appoggio una ripartenza a maggio"

Il ministro tedesco dell'Interno e dello Sport, Horst Seehofer, ha dichiarato in un'intervista alla Bild di essere favorevole alla ripresa del campionato di calcio in maggio. "Mi pare plausibile il calendario che propone la lega tedesca del calcio e appoggio una ripresa in maggio". Mercoledì ci sarà una riunione in cui verrà presa una decisione sull'argomento