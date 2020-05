Ripresa Liga, in campo di lunedì per recuperare: ma al momento non ci sono accordi

La scelta di non giocare il lunedì sera aveva fatto discutere, ma ora la Liga sta considerando di annullare la decisione presa ad inizio stagione. Per poter recuperare il campionato sospeso si dovrebbe giocare ogni giorno, compreso il lunedì. Per il momento però non ci sono né accordi né trattative in corso, come riportato dal Mundo Deportivo. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi a riguardo, ma a quanto pare la Liga tornerà in campo per poter concludere la stagione attuale.