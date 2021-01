Riqui Puig fa il Messi e regala la finale al Barça: "Mancava il 5° rigorista e mi sono proposto"

Riqui Puig ha tirato il rigore decisivo, che ha permesso al Barcellona di battere la Real Sociedad e di accedere alla finale di Supercoppa di Spagna. Il centrocampista ha raccontato a Movistar quei momenti concitati: "L'allenatore ha designato i primi quattro rigoristi e mancava il quinto. Io sono stato il primo a dire che volevo tirare. Aspettavo il momento di festeggiare un gol con la prima squadra. Abbiamo meritato la finale, stiamo facendo un ottimo lavoro. La mia situazione? Devi credere in te stesso. Non perdo mai la voglia di giocare, è bello essere in prima squadra. Mi è costato molto arrivare fin qui e nessuno mi toglierà la convinzione di poter far bene. Se mi verranno concesse più occasioni, lo dimostrerò".