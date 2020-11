Rischio esonero dal Manchester United? Solskjaer: "Non rispondo, le opinioni ci sono sempre"

vedi letture

La sconfitta contro l'Istanbul Basaksehir per Ole Gunnar Solskjaer rischia di portare in dote un cadeau tutt'altro che simpatico. Perché le ultime due sconfitte hanno rinfocolato le speculazioni sul suo possibile addio allo United, voci che però il tecnico norvegese non ha intenzione di commentare. "Declino di rispondere su questo, è presto e le opinioni ci sono sempre. Bisogna stare forti, sono pagato da questo club per fare un lavoro e ci sto provando al meglio delle ime abilità con il mio staff".