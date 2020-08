Rivaldo attacca Zidane: "Perché col City non ha giocato Vinicius? Decisione strana"

Rivaldo è tornato a parlare dell'eliminazione subita dal Real Madrid in Champions League. L'ex giocatore di Barcellona e Milan, in particolare, non si spiega come mai Vinicius jr. non sia stato schierato in una sfida così importante: "Sono convinto che, se avesse giocato, avrebbe creato grossi grattacapi a Guardiola .Ma è rimasto seduto per 90 minuti in panchina, in un match così importante. Sicuramente solo Zidane e il ragazzo sanno cosa sia successo e di cosa hanno parlato prima della partita, ma dall'esterno si può pensare solo a una decisione strana.Se non ci fosse nulla di personale o un infortunio, sarebbe una decisione controversa".