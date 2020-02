vedi letture

Rivaldo: "I problemi del City un'opportunità per il Barça: Guardiola può tornare"

Le dichiarazioni di Rivaldo non sono mai banali. L'ex stella di Milan e Barcellona ha parlato della situazione complicata in casa blaugrana: "Non condivido l'acquisto di Braithwaite per diversi motivi. Non è periodo di mercato e questa operazione danneggia il Leganes, un club che sta lottando per non retrocedere. E poi il Barcellona avrebbe potuto promuovere un ragazzo della cantera. La squadra stava migliorando, quindi uno sforzo simile è inutile. Braithwaite, con tutto il rispetto, non è quello che serve al Barcellona adesso", riporta As.

Il caso Bartomeu - "Sinceramente spero che non sia vero. Se avesse pagato qualcuno per diffamare i giocatori, sarebbe una cosa triste. Tutti dovrebbero incazzarsi".

Un ritorno di Guardiola possibile? "Potrebbe essere una grande opportunità, ma dipende anche dai risultati di Setién".