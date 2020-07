Rivaldo: "Il Barcellona rischia contro il Napoli. Lautaro? Meglio puntare su Neymar"

Rivaldo, ex campione del Barcellona, ha parlato del club catalano ma anche della sfida di Champions contro il Napoli: "Il Barça erano i leader della Liga prima della pausa e ora sono dietro al Real Madrid. Non si può dire che sia colpa del VAR, soprattutto quando vedi come gioca la squadra di Setien. I catalani comunque lotteranno fino in fondo per il campionato, quello che mi preoccupa è la Champions che dovrebbe essere il primo obiettivo. Senza pubblico e con un Napoli lanciato, il ritorno degli ottavi di finale può essere pericoloso per il Barcellona. E se riusciranno a passare il turno, dovranno migliorare per affrontare i quarti. Lautaro? Tutto indica il fatto che la clausola sia scaduta e quindi che dovrebbero negoziare da zero con l'Inter. Penso che a questo punto sia molto meglio concentrarsi sul possibile ritorno di Neymar".