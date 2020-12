Rivedi Klopp dopo il 2-1 al Tottenham: "In questo momento non potrei sentirmi meglio"

Jurgen Klopp si gode la vittoria in extremis nello scontro al vertice contro il Tottenham. Un gol di Bobby Firmino al 90' consente ai Reds di mantenere la vetta e staccare i rivali: "Siamo una buona squadra in un momento difficile. Per tutti noi è un momento difficile. Sfoderare una prestazione simile ci dà fiducia, ma tra 60 ore saremo di nuovo in campo contro il Crystal Palace. Chiaramente ci proveremo ma in questo momento non potrei sentirmi meglio. Dopo la conferenza stampa comincerò a pensare alla prossima partita".