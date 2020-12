Rivedi la delusione di Mourinho dopo la sconfitta di Anfield: "Dovevamo ammazzare la partita"

José Mourinho ha commentato amaramente la sconfitta subita contro il Liverpool, arrivata al 90'. Una sfida che gli Spurs avrebbero potuto vincere se avessero sfruttato tutte le occasioni: "Partite di questa portata le devi ammazzare, semplicemente le devi ammazzare. Siamo arrivati 2-3 volte a tu per tu col portiere e bisognava essere freddi. Una volta con Bergwijn, un'altra su calcio d'angolo con Kane, che era da solo di testa. E poi altre situazioni in contropiede che non abbiamo capitalizzato come avremmo dovuto. Le occasioni le abbiamo avute e dovevamo far meglio di come abbiamo fatto".