River, intrigo Borre: il 50% è di proprietà dell'Atletico. Il Crystal Palace tratta con gli spagnoli

Secondo le informazioni riportate da alcuni media inglesi, il Crystal Palace starebbe pensando di effettuare un'offerta per l'acquisto dell'attaccante colombiano Rafael Santos Borré, uno dei migliori marcatori dell'ultima Super League. Sul giocatore, il cui 50% è di proprietà dell'Atletico Madrid, c'è anche il Celta Vigo, che aveva provato a prenderlo a gennaio. L'Atletico può rilevare l'altra metà per 7 milioni e questo è un problema per il River, che aveva fissato la clausola a 30 milioni: i club interessati, infatti, preferirebbero trattare con gli spagnoli per risparmiare.