River Plate costretto a vendere per fare cassa. Borrè, Carrascal e Montièl pronti all'addio

Il River Plate deve vendere per fare cassa. Il club argentino infatti, dovrà guadagnare dalle cessioni circa 20 milioni di dollari per far fronte a debiti e pagamenti urgenti. Borré, Carrascal e Montiel sarebbero dunque a un passo dall'addio al club e il primo molto vicino all'Atletico Madrid, disposto a pagare circa 7 milioni di euro per il suo cartellino.