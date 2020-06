Rivoluzione Chelsea, il piano dopo Werner: via Kanté per dare l'assalto a Chilwell e Havertz

vedi letture

Estate di grande rivoluzione in casa Chelsea. Il club londinese, che ha già messo sotto contratto Ziyech, nei prossimi giorni ufficializzerà l'operazione Timo Werner col Lipsia e non ha intenzione di fermarsi all'acquisto dell'attaccante tedesco.

Sempre dalla Bundesliga potrebbe arrivare Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen e pallino di mister Lampard, mentre per puntellare la difesa l'obiettivo è Ben Chilwell del Leicester.

Per finanziare questi due nuovi acquisti, scrive 'As', il Chelsea è pronto a sacrificare N'Golo Kanté: sulle tracce del centrocampista francese c'è il Real Madrid.