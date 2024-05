Ufficiale Rivoluzione in casa Bochum. Addio a 10 giocatori dopo la rocambolesca salvezza

Dopo l'incredibile salvezza nello spareggio con il Fortuna Dusseldorf, il Bochum si prepara ad una vera e propria rivoluzione con ben 10 giocatori ai saluti: Takuma Asano, Michael Esser, Philipp Förster, Andreas Luthe, Patrick Osterhage, Goncalo Paciencia, Moritz Römling, Keven Schlotterbeck, Danilo Soares e Kevin Stöger lasciano il club tedesco, con il Bochum che li ha voluti ringraziare con un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Discorso diverso per Christopher Antwi-Adjei: il ghanese ha il contratto in scadenza, ma sono iniziate le trattative per il rinnovo di contratto.