Robben subito a segno con il Groningen. Diciotto anni dopo e a dodici mesi dal ritiro

Diciotto anni, quattro mesi, una settimana e due giorni dopo il suo ultimo gol con il Groningen, Arjen Robben ha trovato la rete con il club nel quale è cresciuto. L'ex esterno di Real e Bayern, tornato in campo dopo un anno di riflessione (aveva in un primo momento annunciato il ritiro), ha segnato in amichevole contro l'Armina Bielefeld, aprendo le marcature dopo 17' nel match terminato 1-1.

🎥 - Arjen Robben just scored his first goal for FC Groningen! (since his return). What a moment for him! 😍🔥 pic.twitter.com/0ppu3EWsDq

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 6, 2020