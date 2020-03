Robertson: "Qualificazione solo se giochiamo da Liverpool. All'andata incapaci di tirare"

Andy Robertson, terzino del Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "È una questione di vita o di morte. Dobbiamo superare l'ostacolo per entrare nei migliori otto. All'andata non abbiamo tirato in porta e se facciamo lo stesso domani non andremo avanti. Abbiamo dominato nel possesso palla ma l'importante è come gestirlo il possesso palla. È una sfida a eliminazione diretta e se non sei nella serata giusta, sei fuori. Dobbiamo essere positivi. Se giochiamo da Liverpool possiamo battere chiunque".