Rodri massima espressione del Guardiolismo: record-man di passaggi in Premier nel 2020

Il tiqui-taca di Guardiola ha trovato la sua consacrazione anche in Premier League. Come riporta il profilo Twitter Opta Joe, il centrocampista spagnolo del Manchester City, Rodri (nome completo Rodrigo Hernandez Cascante), è stato non a caso il record-man di passaggi del massimo campionato inglese nell'anno 2020. Sono stati ben 2291, i passaggi completati dall'ex Atletico Madrid classe 1996 con la maglia dei Citizens.

2291 - Manchester City's Rodrigo completed the most passes of any player in the Premier League in 2020, while his pass completion rate of 92.4% was also the highest of any midfielder (min. 1000 attempted). Clockwork. #OptaReview2020 pic.twitter.com/CzFbH0bTWp

— OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2020