Rojo ha le idee chiare: "Voglio rimanere in prestito all'Estudiantes, sarà difficile ma ci proverò"

Il difensore dell'Estudiantes ma di proprietà del Manchester United Marcos Rojo ha parlato a Infobae del suo futuro: "La mia idea è di cercare di rimanere all'Estudiantes. Ho giocato una partita, mi sono infortunato ed è successo tutto (pandemia di Covid). Non potevo approfittare delle persone. Questo è il motivo per cui vedrò a settembre se posso prolungare il prestito e continuare ancora per qualche mese. Sarà difficile. Dal momento che non è stato facile già per il primo prestito ma è possibile che succeda ancora una volta. Dovrei fare uno sforzo ma sono pronto. Voglio giocare per l'Estudiantes e voglio giocare nel nuovo stadio. Farò del mio meglio per restare".