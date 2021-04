Rojo chiama Cavani al Boca: "So che gli piacerebbe. Lo porterei a pescare"

Edinson Cavani al Boca Juniors? Un sogno che può diventare realtà in estate, quando il Matador sarà libero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United (ammesso che non voglia rinnovarlo...). A chiamare l'ex Napoli in Argentina è Marcos Rojo, compagno di squadra dell'uruguaiano nei Red Devils e oggi tesserato con gli Xeneizes: "Ho promesso di portarlo a pescare, è una cosa che gli piace molto", ha detto a ESPN. "Parlo molto con lui, abbiamo un buon rapporto. Quando sono arrivato qui mi ha chiesto come andassero le cose, come mi trovassi nel club. È importante che i grandi giocatori vogliano venire al Boca. Mi ha detto che l'idea gli piace molto, che è interessato, ma non so dire se questo accadrà".