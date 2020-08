Romania, Camora riceve la cittadinanza: può diventare il primo oriundo della storia

Mario Camora, difensore portoghese di 33 anni in forza al Cluj, ha ricevuto la cittadinanza rumena. Una decisione che è stata presa direttamente dal governo, e che potrebbe permettere al terzino di diventare il primo oriundo nella storia della Nazionale.

BREAKING NEWS: Portuguese defender Mario Camora has become a Romanian citizen by Government decision. He could be the first foreigner EVER to play in the Romanian National Team! He is one of [NT manager] Radoi's favourite left backs. Camora signed for CFR Cluj back in 2011! pic.twitter.com/XfUGjMz8Mn

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 24, 2020