Romania, Dinamo Bucarest in quarantena. Coi giovani in campo rischio storica retrocessione

vedi letture

Secondo le informazioni riportate dai colleghi in Romania, l'intera rosa della Dinamo Bucarest sarebbe stata messa in quarantena a causa della positività di sei giocatori. Se la stagione dovesse concludersi regolarmente, nelle restanti partite giocheranno soltanto i ragazzi delle giovanili. Quindi, qualora le regole non dovessero cambiare, la Dinamo rischierebbe la retrocessione in seconda divisione per la prima volta nella sua storia.