Romania, la Steaua Bucarest sfida il governo: i giocatori si allenano nonostante il lockdown

Uno storico club della Romania ha infranto le regole di confinamento imposte dal governo. L'FCSB (meglio conosciuta come Steaua Bucarest) ha pubblicato sui propri canali social un video in cui i suoi giocatori si allenano in gruppi di tre sotto la guida del loro allenatore Bogdan Vintila. "Su richiesta dei nostri giocatori, abbiamo messo a disposizione il campo di allenamento. I giocatori si sono allenati su cinque percorsi e si sono mantenuti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro". Misure precauzionali che però non eviteranno conseguenze alla società: il Ministro dello Sport, Ionut Stroe, ha già fatto sapere che potrebbe essere multata per aver violato due decreti presidenziali.