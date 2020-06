Romania, riparte il calcio ma 2 partite sono già state rinviate per positività al Covid-19

Dopo oltre tre mesi di pausa forzata, anche il calcio rumeno è pronto a ripartire nel fine settimana. In calendario ci sono quattro sfide del Gruppo retrocessione, ma due non si giocheranno: Universitatea Craiova-Botosani, in programma oggi, non avrà luogo perché il medico della squadra ospite è risultato positivo al Covid-19. Anche Dinamo Bucarest-Chindia Targoviste è stata posticipata a causa della positività di un dirigente del club della capitale.

"Vogliamo il ritorno del calcio, ma la salute dei giocatori è la nostra priorità", ha dichiarato il segretario generale della Lega calcio professionistica, Justin Stefan.