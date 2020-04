Ronaldinho e l'esperienza in Messico: "A Cancun dopo la gara. Il lunedì non si allenava mai"

Patricio Rubio, attaccante cileno dell'Everton di Vina del Mar, ha raccontato la sua esperienza come compagno di squadra di Ronaldinho al Queretaro, in Messico, nel 2014-15: "Giocavamo sempre il venerdì in casa e al termine della partita Ronaldinho prendeva un aereo privato e andava a Cancun o Playa del Carmen. Sarebbe tornato il martedì e non l'ho mai visto allenarsi un lunedì. Ma era un asso" ha dichiarato a Peloteros TV.