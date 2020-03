Ronaldinho, la detenzione rischia di allungarsi a causa del coronavirus

La pandemia da coronavirus potrebbe allungare la detenzione di Ronaldinho. Secondo quanto riportato da O Globo. L'ex asso brasiliano è stato arrestato, assieme al fratello Roberto de Assis, il 6 marzo per essere entrato in Paraguay col passaporto falso. L'avvocato Sergio Queiroz ha dichiarato: "Aspettiamo le perizie sui telefoni. Ma la situazione attuale di emergenza per la propagazione del coronavirus sta rallentando tutto. Quando verranno fatte le revisioni e sarà dimostrato che non è stato fatto alcun atto illecito le cose si risolveranno".