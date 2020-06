Ronaldinho: "La prigione è stata dura, non dimenticherò mai questa brutta esperienza"

Intervista a Ronaldinho, quest'oggi, sulle colonne di Mundo Deportivo. La stella brasiliana ha raccontato il suo periodo in prigione in Paraguay e il grande supporto ricevuto da Barcellona: "Il Barça mi tratta sempre con molto affetto e rispetto, ringrazio tutti per i messaggi e l'amore che mi hanno trasmesso in questo periodo complicato. Non è stato un momento facile per me, per questo dico grazie a tutti di cuore. Io ho sempre cercato di portare felicità tra la gente, facendo ciò che so fare meglio: giocare a calcio".

Ronaldinho ha pagato la cauzione per uscire di prigione e si trova adesso isolato in un lussuoso albergo ad Asunción, in attesa del processo: "Qui sono tranquillo, fanno di tutto per mettermi a mio agio e posso fare sport quotidianamente, anche se sono stati 60 giorni molto lunghi... Credo che non dimenticherò mai questa esperienza così dura".