Ronaldinho, la prima immagine dal carcere di Asuncion lo vede sorridente

Un Ronaldinho sorridente, nonostante tutto. Il brasiliano, fermato in Paraguay per possesso di passaporto falso, è stato immortalato dal giornalista paraguayano Hernan Rodriguez di Unicanal, non perdendo nemmeno in un momento così difficile, il suo caratteristico sorriso. Ronaldinho è stato trasferito, assieme al fratello Roberto de Assis, al carcere di Asuncion dopo l'ordine di detenzione preventiva firmato dal giudice del Palazzo di Giustizia, dove entrambi erano comparsi per sei ore prima delle misure intraprese. I fratelli sono reclusi in un settore situato all'ultimo piano dell'edificio principale che ospita anche politici accusati di corruzione e trafficanti di droga. La detenzione preventiva, decisa per evitare pericoli di fuga, potrebbe durare fino a sei mesi. Respinta la proposta di arresti domiciliari fatta pervenire dalla difesa. Il rappresentante di Ronaldinho, Adolfo Marin, ha dichiarato a La Folha di Sao Paulo che il suo assistito "Non sapeva di commettere un reato. È stato sciocco".