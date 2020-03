Ronaldinho sconfitto in carcere: nella sfida a calcio-tennis vincono un ladro e un assassino

vedi letture

Dal Brasile continuano ad arrivare notizie a proposito della detenzione di Ronaldinho nelle carceri paraguaiane. L'ex campione di Barcellona e Milan, questa volta ha disputato una partita di calcio-tennis in coppia con un altro detenuto e contro due ex poliziotti finiti agli arresti rispettivamente per omicidio e rapina. Una sconfitta arrivata nonostante la classe dell'ex calciatore sia rimasta pressoché intatta e che ha fatto molto rumore proprio per la storia del calciatore sul terreno di gioco.