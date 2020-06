Ronaldo, che gaffe su Timo Werner: "Gioca nel Bayer Leverkusen?"

Gaffe di Ronaldo Luis Nazario da Lima. Il brasiliano, presidente del Valladolid, è stato protagonista di una conferenza stampa su Zoom organizzata dal Banco Santander. A una domanda su Timo Werner ha risposto: "È l'attaccante del Bayer Leverkusen?". Successivamente ha dichiarato: "La verità è che non l'ho visto giocare spesso. Guardo tanto calcio ma in questo periodo meno perché la mia squadra non sta giocando. La verità è che non posso giudicarlo perché non l'ho visto".