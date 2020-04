Ronaldo: "Ero disperato dopo l'infortunio dell'Olimpico. Ma dovevo lottare per il mio sogno"

Luis Nazario de Lima è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio. Non tutti, però, sanno che la prima esperienza calcistica di Ronaldo è stata nel calcio a cinque, nel ruolo di portiere. Lo ha confessato lo stesso Fenomeno in un'intervista a Forbes Brasile: "C'erano centinaia di bambini per un provino, ma solo due portieri. Così optai per quella posizione e superai il test. Una settimana dopo, però, parlai con l'allenatore e gli chiesi di giocare più avanti".

L'ex giocatore dell'Inter, oggi presidente del Real Valladolid, ha parlato anche degli ostacoli che ha affrontato nel corso della carriera, riferendosi in particolari ai tremendi infortuni subiti in maglia nerazzurra: "Fin da giovane sapevo che avrei dovuto superare molti ostacoli e che molte persone avrebbero cercato di farmi desistere. La mia passione per il calcio mi ha fatto andare avanti. Nella mia prima stagione all'Inter ho iniziato a soffrire di tendinite cronica. Avevo già subito un intervento e al mio ritorno mi infortunai contro la Lazio. Ero disperato, i pensieri correvano veloci e ho pensato che la mia carriera fosse a rischio. Ero molto giovane e stavo affrontando una sofferenza senza precedenti, dopo aver lottato tanto per arrivare a quei livelli. Non sapevo se sarei tornato. Sono andato da uno specialista di Orlando, che mi disse che mi sarei dovuto operare di nuovo e che non sarei più tornato a giocare a alti livelli. Poi mi rivolsi a Saillant e trascorsi 4 mesi in riabilitazione in Francia. Tornai dopo quasi 2 anni e c'era il rischio di avere problemi muscolari. Ma avevo fiducia nel dottore e nel mio ginocchio, mi sentivo forte. Non ho mai pensato di arrendermi, dovevo continuare a lottare per il mio sogno".