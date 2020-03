Ronaldo ricompensa il Valladolid: IPhone e biglietti aerei per tutti dopo la vittoria sull'Espanyol

La vittoria maturata nell'ultimo turno di campionato contro l'Espanyol ha permesso al Real Valladolid di portarsi a +7 sulla zona retrocessione. Un passo importante per il club di cui è proprietario Ronaldo, e proprio il Fenomeno ha voluto ricompensare i giocatori per le buone prestazioni offerte di recente. Come riporta Marca, l'ex calciatore di Inter e Real Madrid ha regalato a ciascun componente della rosa un IPhone e dei biglietti aerei per le vacanze. Era già successo in estate, dopo la conquista della salvezza, quando Ronaldo pagò un viaggio a Formentera per ringraziare tutti.