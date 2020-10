Rooney: "Negativo al Covid-19. Ma ugualmente arrabbiato per dover restare in isolamento"

Aggiornamenti relativi la situazione Rooney. L'attaccante del Derby County è in isolamento per 14 giorni poiché in contatto con una persona che è risultata positiva al Covid-19. Lo stesso Wazza tramite i social ha dichiarato: "Ho appena ricevuto la notizia che il mio test è risultato negativo. Lieto per me e la mia famiglia ma ovviamente arrabbiato e indispettito per dover essere isolato, saltando delle partite vitali per il Derby County".

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial

— Wayne Rooney (@WayneRooney) October 19, 2020