Rooney responsabile unico del Derby: contro il Wycombe sarà alla guida della squadra

Dopo l’esonero di Phiilip Cocu, il Derby County ha affidato temporaneamente la gestione della squadra a Wayne Rooney come allenatore-giocatore. Domani, l'ex attaccante di Everton e Manchester United sarà l'unico responsabile (e quindi non dovrebbe scendere in campo) nella partita contro il Wycombe Wanderers: il 35enne, nelle due sfide precedenti, era in carica ad interim insieme a Liam Rosenior, Shay Given e Justin Walker. Rooney è tra i candidati per ottenere il ruolo da allenatore a tempo pieno, ma in Inghilterra ritengono che ogni discussione in merito sarà presa quando si saprà l'esito della trattativa per la cessione della società, per la quale è stata presentata un'offerta da una cordata guidata dallo sceicco Khaled bin Zayed Al Nehayan.