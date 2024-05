Ufficiale Rooney riparte dal Plymouth: si è salvato a discapito del suo ex Birmingham

vedi letture

Dopo la disastrosa parentesi sulla panchina del Birmingham (2 vittorie in 15 partite), Wayne Rooney riparte ancora dalla Championship. L'ex attaccante inglese è infatti il nuovo allenatore del Plymouth, club che si è salvato per un solo punto (51 contro i 50 conquistati proprio dal Birmingham).

Queste le parole di Rooney: "È una tappa importante per la mia carriera e vorrei ringraziare il Presidente e il Consiglio per la fiducia che hanno dimostrato in me. Questa è un'opportunità per far parte di un progetto entusiasmante. Non vedo l'ora di aiutare a costruire una squadra che giochi bene e faccia contenti i tifosi. So quanto sia talentuoso questo gruppo di giocatori e ho avuto la possibilità di valutare anche l'incredibile atmosfera di Home Park. Il club ha un progetto a lungo termine e punta in atto. Sono grato per l'opportunità e non vedo l'ora che inizi la stagione”.