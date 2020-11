Rooney tecnico del Derby County: "Se non fossi pronto non sarei qui"

Dopo l’esonero di Cucu il Derby County, formazione della Championship inglese, ha affidato temporaneamente la gestione della squadra a Wayne Rooney come allenatore-giocatore. L’ex Everton e Manchester United si è detto pronto ad assumere il ruolo di tecnico a tempo indeterminato. “Non sarei qui se non pensassi di essere pronto per questo ruolo - ha detto Rooney prima del match di mercoledì contro il Middlesbrough -. Gestire una squadra non è solo preparare la squadra: ci sono molte altre cose da fare dietro le quinte e mi sento a mio agio nel farlo”.