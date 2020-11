Rose guarda già all'Inter: "Bensebaini è quasi guarito, ma non credo che ci sarà"

Il Borussia Mönchengladbach si rituffa nel campionato dopo la vittoria contro lo Shakhtar, che ha regalato il primato nel girone di Champions (quello dell'Inter) alla squadra di Marco Rose. Il tecnico tedesco ha parlato in conferenza in vista della sfida contro lo Schalke 04: "In Bundesliga abbiamo raccolto pochi punti, ne abbiamo persi troppi e va detto chiaramente. Lo Schalke sarà un avversario pericoloso: ha qualità, ha preso decisioni importanti in settimana e questo potrebbe provocare una scossa, una reazione. Torneranno a vincere, dobbiamo cercare di evitarlo".

Verso l'Inter: "La quarantena di Bensebaini finirà nei prossimi giorni ma non credo che riusciremo a schierarlo contro l'Inter. Sarei sorpreso se ci riuscissimo. Turnover? Non c'è alternativa. Solo chi è al top della forma può giocare di più".