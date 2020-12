Rose nel mirino del Dortmund. Il ds del Gladbach allerta: "5 milioni per lui non bastano"

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, ha parlato a Sport Bild di Marco Rose, il cui nome è accostato al Borussia Dortmund per la prossima stagione, dopo l'esonero di Lucien Favre: "Se un allenatore viene corteggiato, il compenso deve essere ragionevole" in riferimento alla cifra che chi vorrà il tecnico del Gladbach dovrà pagare. Cifra che non può essere stimata sui 5 milioni di euro, ribadisce Rose: "È come con gli stipendi, i dipendenti più importanti devono guadagnare di conseguenza. E lo stesso vale per le commissioni di trasferimento".