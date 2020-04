Rose regala centinaia di pizze all'ospedale e scrive: "Medici e infermieri, siete degli eroi"

Danny Rose, difensore in prestito al Newcastle dal Tottenham, ha parlato della sua forte motivazione nell’aiutare il personale sanitario nella lotta al Coronavirus: “Voglio solo mandare un enorme ringraziamento per tutto ciò che state facendo. Per le ore che dedicate e soprattutto per i rischi che correte nel curare tutti noi. Voglio dire, e parlo per tutti i miei colleghi, che siete degli eroi. Probabilmente non state ricevendo i riconoscimenti che meritate, per questo ripeto ancora il mio grazie. Siete degli eroi e il lavoro che state facendo non passerà sotto silenzio”.

Nei giorni scorsi Rose aveva donato 20mila euro al North Middlesex University Hospital a Edmonton, mentre nelle ultime ore ha voluto aiutare lo stesso ospedale mandando a medici e infermieri centinaia di pizze della catena Dominos da consumare durante i massacranti turni in corsia.