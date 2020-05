Rosell: "Il caso Neymar mi ha portato molti nemici. Contro di me una cospirazione"

L'ex presidente del Barcellona, Sandro Rosell, è intervenuto oggi ai microfoni de La Sexta dove ha parlato dei due anni trascorsi in carcere preventivo per l’accusa di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Rosell ha ammesso di sentirsi vittima di una cospirazione; “Rancore? Sì, un po’, non molto, Mia madre mi dice sempre che il rancore non porta da nessuna parte. Però lo sento ed è così. Alla fine ti abitui alla prigione. Non mi piaceva dover fare la fila per qualunque cosa, ma alla fine ti abitui. È anche una cura di umiltà. In carcere fare la spia è visto molto male. Essere presidente del Barcellona mi ha aiutato, mi chiamavano ‘El Presi’ perché alla fine si parlava di calcio e tra noi tifosi di calcio ci intendiamo. Il mio non è stato un errore giudiziario, è stata una cospirazione”.

Sul caso Neymar: “Non abbiamo fatto nulla di male, sta tutto all’interpretazione. Qualunque tema fiscale si può vedere come reato. Il suo acquisto mi portò molti nemici. La parola nemico è forte, ma è stato molto più che una rivalità".