Rosell: "Messi il migliore della storia, relazione bilaterale con il Barcellona"

In un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo, l'ex presidente del Barcellona Sandro Rosell ha elogiato Leo Messi: "È il miglior giocatore nella storia del calcio, in ogni stagione. Anche se per me, e non sono obiettivo, Ronaldinho è stato altrettanto bravo o migliore di Messi per un paio di stagioni. Leo contribuisce molto al Barça e ha fatto nella storia del club. Ma anche il Barça dà molto a Messi, è una relazione bilaterale. Non perdiamo prospettiva, Messi passerà lasciando un ricordo indelebile, ma il Barça continuerà".