Rostov, comunicato sul 10-1 di Sochi: "Volevamo rinviarla, ma coi ragazzini c'è stato un record"

Ha fatto discutere il 10-1 rimediato dal Rostov sul campo del Sochi, dovuto al fatto che la squadra ospite è stata costretta a schierare la Primavera dopo i sei contagi in prima squadra e la conseguente messa in quarantena del gruppo. Il club russo, comunque, ha voluto spiegare la questione con un comunicato ufficiale: "Molti tifosi che non parlano russo non hanno compreso il motivo di questo risultato. Sei dei nostri calciatori sono stati contagiati dal coronavirus e la squadra è stata messa in quarantena. Il Sochi ha rifiutato la nostra offerta di posticipare la partita, per questo abbiamo dovuto schierari ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Il risultato è fastidioso, ma vogliamo che i tifosi guardino il lato positivo".

Il record del portierino. Ma quale potrebbe essere questo lato positivo? Ci sono due motivi che rendono la pillola più dolce: il primo è il gol di Roman Romanov, 17 anni e tra i primi tre marcatori più giovani della storia Premier Liga; il secondo, come si legge nella nota, è che "Denis Popov ha fatto 15 parate incredibile, incluso in calcio di rigore, e questo è il nuovo record assoluto del campionato".