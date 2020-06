Rottura fra il Gimnasia e l'entourage di Maradona. L'addio alla panchina è vicinissimo

La permanenza di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata è a forte rischio. Nei giorni scorsi sembrava tutto apparecchiato per il rinnovo di contratto del Pibe de Oro col club di Primera Division, ma nelle ultime ore la situazione sembra precipitata, secondo quanto scrive Olé. Tanto che oggi il rinnovo viene definito “molto complicato”. Ad un’emittente radiofonica di La Plata, il presidente del club Gabriel Pellegrino ha così parlato della situazione: “Abbiamo offerto a Maradona lo stesso contratto che aveva prima e ha detto di no. Già questo per noi era uno sforzo enorme. Il problema comunque non è Diego, ma la gente che lo gestisce. Ha intorno un gruppo di persone che non permette che ci parliamo direttamente. Poco dopo queste dichiarazioni, è arrivata la risposta di Matias Morla, avvocato del Diez: “Diego si è giocato tutto per il Gimnasia. Non è mancato ad una sola partita, sfidando le raccomandazioni dei medici. Oggi quelli che lo cercarono quando tutto stava prendendo fuoco non vogliono rinnovargli il contratto. Maradona vuol continuare al Gimnasia”.