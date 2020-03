Roy Keane in tackle su De Gea: "Lo avrei linciato per l'errore, è stato arrogante"

Il suo errore clamoroso poteva costare al Manchester United la sconfitta contro l'Everton di Carlo Ancelotti. David De Gea è finito nell'occhio del ciclone in Inghilterra per aver rinviato addosso a Calvert-Lewin, consentendo all'attaccante di portare avanti la sua squadra dopo appena 3 minuti. Un episodio che Roy Keane, storica bandiera dei Red Devils, ha commentato duramente in televisione: "Se fossi stato l'allenatore o un compagno di squadra, lo avrei ucciso! È un portiere troppo intelligente non capisco: ci ha messo troppo tempo per rinviare, cosa stava aspettando? Penso che sia stato un po' arrogante: le decisioni vanno prese velocemente, soprattutto in un momento così delicato per la squadra. Io lo avrei linciato durante l'intervallo", ha detto come sempre senza peli sulla lingua l'ex centrocampista.