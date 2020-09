Ruben Dias: "Le ambizioni del Manchester City sono uguali alle mie. Non potevo rifiutare"

Ruben Dias, nuovo acquisto del Manchester City, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al sito ufficiale del club inglese: "Avere l'opportunità di entrare in un club come il Manchester City è un'opportunità fantastica per me, non avrei mai potuto rifiutare. Le loro vittorie parlano da sole: sono stati la squadra dominante in Inghilterra negli ultimi anni, giocando un calcio offensivo che credo si adatti al mio gioco. È davvero emozionante far parte di una squadra così talentuosa e giocare per un allenatore di livello mondiale come Pep Guardiola, che è perfetto per far emergere giocatori giovani come me. Credo di poter migliorare qui, in un club le cui ambizioni sono uguali alle mie e darò tutto per far bene e vincere titoli".