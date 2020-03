Rubiales: "Nessuna deadline per tornare a giocare. Dobbiamo essere cauti"

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha fatto il punto sulla tempistiche con le quali la Liga potrebbe tornare in campo al termine dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: “Non facciamo calendari - ha dichiarato oggi in conferenza stampa -, lavoriamo su ogni scenario ma non facciamo previsioni. Dobbiamo essere cauti e rigorosi, è un momento in cui viviamo situazioni estreme con molti morti. Non abbiamo mai messo un tempo limite per tornare a giocare e non lo faremo ora. Il tempo limite dovrebbe essere salute, integrità e sicurezza. Ovvero quando il Paese tornerà alla normalità”