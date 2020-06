Rudiger tra i segreti del Chelsea nel colpo Werner: "Timo può essere il nostro Vardy"

vedi letture

Lunga intervista al sito ufficiale del Chelsea per il difensore tedesco Antonio Rudiger, tra i 'fattori' dell'acquisto dell'amico ed ex compagno di squadra ai tempi dello Stoccarda, Timo Werner. "Sono felice, come tutti gli altri qui, che Timo abbia scelto noi -ha detto a Chelsea TV-: non vedo l'ora di giocarci. lo conosco da quando aveva diciassette anni, può essere importante per noi. La sua crescita è stata... Wow! Ha segnato e segnato ancora, anche grazie a tecnici che hanno creduto in lui. Chi mi ricorda? E' simile a Jamie Vardy come tipo di calciatore".